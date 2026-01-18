Elokuva-alalla vaikuttava pariskunta kertoi Huomenta Suomessa, kuinka Ilmarisen vaimon rooli järjesteltiin Kososelle.
Näyttelijä Krista Kosonen nähdään uudessa Kalevala-elokuvassa Ilmarisen vaimon roolissa.
Elokuvan on ohjannut Antti J. Jokinen, joka on Kososen aviomies. MTV:n Huomenta Suomessa kysyttiin Kososelta, kuinka paljon hän harkitsi lähtemistä projektiin.
– Oli pakko, vastaa Jokinen nauraen ennen Kososen vastausta.
– Olihan se vähän pakko. En minä itse asiassa muista mitään keskustelua tästä käydyn, sanoo Kosonen.
Lue myös: Elias Salonen hurjassa kunnossa – tältä hän näyttää Kullervona
Kosonen kertoo, että elokuvassa näytteleminen oli mukavaa. Hän kertoo huomanneensa pelkistä ilmeistä, milloin jokin asia ei kuvauksissa mennyt puolison ennakkosuunnitelmien mukaan.
– Luulen, että Antti ajatteli, että tulen vain hoitamaan homman paikalle. Hirveän kivaahan se on, kun löytyy sopiva rooli.
Koekuvauksissa Kososen ei tarvinnut käydä.
– Ei ollut mitään koekuvauksia, jos joku sitä nyt miettii, paljastaa Kosonen.