Elokuva-alalla vaikuttava pariskunta kertoi Huomenta Suomessa, kuinka Ilmarisen vaimon rooli järjesteltiin Kososelle.

Näyttelijä Krista Kosonen nähdään uudessa Kalevala-elokuvassa Ilmarisen vaimon roolissa.

Elokuvan on ohjannut Antti J. Jokinen, joka on Kososen aviomies. MTV:n Huomenta Suomessa kysyttiin Kososelta, kuinka paljon hän harkitsi lähtemistä projektiin.

– Oli pakko, vastaa Jokinen nauraen ennen Kososen vastausta.

– Olihan se vähän pakko. En minä itse asiassa muista mitään keskustelua tästä käydyn, sanoo Kosonen.

Kosonen kertoo, että elokuvassa näytteleminen oli mukavaa. Hän kertoo huomanneensa pelkistä ilmeistä, milloin jokin asia ei kuvauksissa mennyt puolison ennakkosuunnitelmien mukaan.

– Luulen, että Antti ajatteli, että tulen vain hoitamaan homman paikalle. Hirveän kivaahan se on, kun löytyy sopiva rooli.

Koekuvauksissa Kososen ei tarvinnut käydä.

– Ei ollut mitään koekuvauksia, jos joku sitä nyt miettii, paljastaa Kosonen.