Kaija Koo MTV:lle: Kaikki elokuvassani on täyttä faktaa – "Tekijöille kuumottavaa, että näen lopputuloksen hengissä"
5:32Onhan se upeaa, että minusta tehdään elokuva kun olen vielä vahvasti elossa ja täysissä voimissa. Tämähän on hyvin poikkeuksellista, pohtii Kaija Koo.
Julkaistu 07.02.2026 07:15
Tanja Huutonen
tanja.huutonen@mtv.fi
Kaija Koo sai vaikuttaa hänestä tehtyyn fiktiiviseen "Kaunis rietas onnellinen" -elokuvaan.
– Minulla oli veto-oikeus tämän elokuvan teossa. Jos oli asia, jota en halunnut kertoa, niin olemme ottaneet sen pois. Voin sanoa, että jokainen kohtaus on totta, kertoo Kaija Koona tunnettu suomalaislaulaja Kaija Kokkola MTV:n erikoishaastattelussa.
Viisitoista vuotta sitten Kaija Koo esitti MTV:n suorassa Syksyn sävel- lähetyksessä kappaleen "Kaunis rietas onnellinen", joka kertoi jo silloin hänen elämästään. Nyt ensi-iltaan on tulossa saman niminen fiktiivinen elokuva.
Ei pelkkää tragediaa vaan onnellinen loppu
Kaija Koo on iloinen, että hänestä tehtiin elokuva jo nyt, vielä kun hän on vahvasti elossa. Hyvin usein suomalaisen leffan päähenkilö on kuollut mies ja traagisesta elämästä tehdään jälkikäteen fiktiivinen tarina. Näitä esimerkkejä on paljon: Irwin (2001), Badding (2000) ja Matti (2006). Sibelius (2003) ja Kari Tapio (2019).
– Mä olen sanonut, että tämä on varmaan tekijöille kuumottavaa, että olen hengissä ja katson lopputuloksen, naurahtaa Kaija Koo ja lisää, että paljon näitä menestystarinoita ei ole ollut.
Kymmenen uutiset 3.2.2026 - Taiteilijoiden ja tähtiartistien elämästä on tehty fiktiivisiä elokuvia usein vasta kun itse kohde on kuollut. Nyt laulaja Kaija Koo pääsee jo elinaikanaan fiktiivisen, mutta pitkälti tositarinoihin perustuvan elokuvan tähdeksi. Kuvassa Oona Airola ja Kaija Koo.
Täysin väärässä artisti ei ole, sillä Oona Airola kertoo, että tuntui kuin Kaija olisi istunut olkapäällä kuvauksissa. On haasteellista kun tietää, että kohde katsoo lopputuloksen.
– Kaijasta tuli minulle ihan mentori leffaa tehdessä. Pitää varmaan pyytää häntä lähettämään terapeuttilasku perään, nauraa Airola.
– Olen iloinen, nyt oli oikea aika tälle elokuvalle. Muistaakseni Tina Turnerista tehtiin elokuva hänen vielä eläessään. Tämä on selviytymistarina, jossa on onnellinen loppu. Yleensähän kotimaisissa elokuvissa on pelkkää tragediaa ja päähenkilö ei selviä hengissä, sanoo Kaija Koo MTV:lle.
Kaijan ja Oonan ääniä miksailtiin tekoälyllä
Pääosan esittäjä Oona Airola on roolissaan vakuuttava. Kuvissa suorastaan kopio Kaija Koosta. Hän myös oikeasti laulaa elokuvassa. Kaija Koon mukaan kaikki loksahti täydellisesti kohdalleen.
– Oona Airola on super-Kaija! En olisi voinut kuvitella ketään muuta tähän rooliin. Hän on sisäistänyt hienoja asioita tästä, sillä tavalla syvällisesti, kertoo Kaija Koo.
– Oonalla on upea ääni, samalla tavalla tumma kuin minulla. Joissakin kohdissa sotkettiin vähän tekoälyä sinne ja laitettiin minun ääntäni Oonan laulun oheen, jotta soundi säilyy, paljastaa Kaija Koo MTV:lle.
"Laitoin itseni likoon"
Kaija Koon ensimmäisen albumin julkaisusta tulee tänä vuonna 40 vuotta. Elämässä on ollut ylä- ja alamäkiä, joista kovimpina isän järkyttävä kuolema lentoturmassa 1986 ja ero erittäin tärkeästä parisuhteesta pianisti-säveltäjän Markku Impiön kanssa. Syynä oli alkoholismi. Impiötä elokuvassa esittää Jari Virman.
– En halunnut tehdä kopiota Markku Impiöstä. Sellainen näköishenkilön tekeminen ei ole niin mielenkiintoista. Ja Markkua en tavannut ihan tietoisesti ennen kuvauksia. Laitoin tässä enemmän itseäni likoon, kertoo Virman MTV:lle.
Jari Virman kuitenkin pyysi myös oikeaa Markku Impiötä katsomaan elokuvan.
– Me nähtiin Markun kanssa tässä syksyllä. Kiitin, että pääsin larppaamaan ja heidän elämäänsä mukaan. Kysyin, että haluatko nähdä tämän leffan ja hän sanoi, olisi kiva. Tuottaja Rimbo Salomaa sitten hoiti homman ja Markku kävi katsomassa sen. Kommentteja en ole vielä kuullut, kertoo Virman.
Oona kuin ilmetty Kaija
Oona Airola maskeerattiin Kaija Kooksi onnistuneesti.Kuva: Cata Portin / Solar Films
Ohjaaja Selma Vilhunen tiesi heti, että päärooli kuuluu Oona Airolalle.
– Tiesin, että Oona pystyy tulkitsemaan Kaijan moninaisia sävyjä. Yhdessä asetettiin rima aika korkealle, myös maskeerauksen ja pukusuunnittelun avulla myös päästiin lähelle Kaijan olemusta, kuvailee Selma Vilhunen.
Myös fanitusta on ilmassa
– Luin käsikirjoitusta, ahmin Kaija Koon musiikkia ja niin minusta tuli Kaija Koo -fani.
Ohjaaja ei nähnyt tarpeelliseksi kaipaa Kaija Koon elämästä asioita, joita artisti itse ei halua kertoa.
– Kaija toisaalta antoi meille paljon, mutta antoi paljon myös vapauksia.
Tuotantotiimi vasemmalta: Rimbo Salomaa (tuottaja), Jari Virman (Markku Impiö), Oona Airola (Kaija Koo), Kaija Koo, Ilona Lahti (käsikirjoittaja) ja Selma Vilhunen (ohjaaja).MTV
Kaunis rietas onnellinen -elokuvassa kerrotaan Kaija Koon eli Kaija Kokkolan elämästä hyvin avoimesti, faktaa fiktion keinoin.
Tällä kertaa kun kohde on hyvinkin elossa, pystyi ja hän sai vaikuttaa elokuvan sisältöön. Vaikka Kaija Koosta on tehty aiemmin elämäkertakirja ja dokumenttikin, niin kaikkea ei hän halunnut elämästään kertoa.
– Kyllä tämä elokuva on täyttä faktaa, kaikki kohtaukset ovat oikeasta elämästä. Ei siinä ole keksittyjä asioita, painotuksia voi olla erilaisia. Minä kuitenkin päätin mitä ei kerrota tai mitkä asiat jätetään pois. Käytin tässä veto-oikeuttani, sanoo Kaija Koo MTV:lle.
Toimin esimerkkinä - älä tee tätä kotona
Mitä seuraavaa festarikesäänsä ja tulevia projektejaan lapsen innolla suunnitteleva Kaija Koo sanoisi Suomen nuorisolle?
– Ehkä olen esimerkkinä. Ei kaikkea kannata tehdä, niin kuin minä olen tehnyt. Älä tee tätä kotona. Mutta mehän ollaan ihmisiä, voidaan tehdä virheitä, mutta kaikesta voi selvitä.