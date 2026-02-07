Kaija Koo sai vaikuttaa hänestä tehtyyn fiktiiviseen "Kaunis rietas onnellinen" -elokuvaan.

– Minulla oli veto-oikeus tämän elokuvan teossa. Jos oli asia, jota en halunnut kertoa, niin olemme ottaneet sen pois. Voin sanoa, että jokainen kohtaus on totta, kertoo Kaija Koona tunnettu suomalaislaulaja Kaija Kokkola MTV:n erikoishaastattelussa.

Viisitoista vuotta sitten Kaija Koo esitti MTV:n suorassa Syksyn sävel- lähetyksessä kappaleen "Kaunis rietas onnellinen", joka kertoi jo silloin hänen elämästään. Nyt ensi-iltaan on tulossa saman niminen fiktiivinen elokuva.

Ei pelkkää tragediaa vaan onnellinen loppu

Kaija Koo on iloinen, että hänestä tehtiin elokuva jo nyt, vielä kun hän on vahvasti elossa. Hyvin usein suomalaisen leffan päähenkilö on kuollut mies ja traagisesta elämästä tehdään jälkikäteen fiktiivinen tarina. Näitä esimerkkejä on paljon: Irwin (2001), Badding (2000) ja Matti (2006). Sibelius (2003) ja Kari Tapio (2019).

– Mä olen sanonut, että tämä on varmaan tekijöille kuumottavaa, että olen hengissä ja katson lopputuloksen, naurahtaa Kaija Koo ja lisää, että paljon näitä menestystarinoita ei ole ollut.