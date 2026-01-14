MTV näyttää suorassa lähetyksessä tunnelmia Kalevala: Kullervon tarina -elokuvan kutsuvierasensi-illasta. Lähetys alkaa kello 17.40.
Antti J. Jokisen ohjaaman Kalevala: Kullervon tarina -elokuvan kutsuvierasensi-iltaa vietetään Helsingissä Finnkino Tennispalatsissa keskiviikkona 14. tammikuuta.
Tapahtumassa median eteen astelevat elokuvan tekijät ja näyttelijät sekä joukko tunnettuja kutsuvieraita. MTV Uutiset on paikalla tilaisuudessa ja haastattelee suorassa lähetyksessä ensi-iltaan saapuvia tähtiä.
Suorassa lähetyksessä nähdään myös elokuvan tekijöiden puheenvuorot ja esittelyt ennen näytöksen alkamista.
Voit seurata suoraa lähetystä kutsuvierasensi-illan punaiselta matolta tämän artikkelin päävideolta kello 17.40 alkaen.
Elokuvassa Kullervon roolissa nähdään Kultainen Venla -palkitty näyttelijä Elias Salonen ja Untamona Jussi-palkittu näyttelijä Eero Aho. Elokuvaa tähdittävät myös muun muassa Krista Kosonen, Olli Rahkonen, Ronja Orasta ja Janne Hyytiäinen.