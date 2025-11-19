Petos-sarjan oikeudet on myyty jo ulkomaille, vaikka sarja ei ole vielä alkanut Suomessa.

Maikkarin uusi Petos-sarja on kahden eri maailman törmäyksestä kertova jännittävä rikostarina, jossa tunteet lyövät kapuloita täydellisen rikoksen rattaisiin. Sarjan luoja on Mikko Pöllä ja ohjaajana toimi Mikko Kuparinen.

Pöllä kertoo, että hänen elämänvarrellaan on tapahtunut monia inspiroivia asioita, mutta erityisesti yksi on jäänyt hyvin mieleen.

– Monien sattumusten jälkeen päädyin vahingossa Kimi Räikkösen uudenvuoden juhliin parikymmentä vuotta sitten. Tulin ihan vain naapurimökiltä sattumoisin käymään ja en ihan kuulunut siihen glitter-laittautuneeseen porukkaan, kun tulin kavereideni kanssa melkein suoraan saunasta. Silloin ehkä koin vähän samaa kuin meidän päähenkilöllemme, että olen vähän väärässä ympäristössä väärään aikaan. Se on ainakin yksi sattumus, joka inspiroi tätä sarjaa, Pöllä kertoo.

Yhteistyö ohjaajan ja sarjan luojan välillä sujui hyvin.

– Sain kommentoida käsikirjoituksia jo alkuvaiheessa, kun Mikko niitä kirjoitti. Olin aika paljonkin hänen kanssaan yhteistyössä silloin kuvausten aikana. Se on joten tavallista, kun yleensä tykkään pitää kirjoittajat lähellä sitä kuvausprosessia, Kuparinen kertoo.