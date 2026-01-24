Eero Aho näyttelee Kalevala: Kullervon tarina -elokuvassa.
Antti J. Jokisen ohjaaman Kalevala: Kullervon tarina -elokuvan kutsuvierasensi-iltaa vietettiin Helsingissä 14. tammikuuta.
Tapahtumassa median eteen astelivat elokuvan tekijät ja näyttelijät sekä joukko tunnettuja kutsuvieraita.
Untamoa elokuvassa näyttelevä Eero Aho kertoi MTV Uutisille, että elokuvan tekeminen oli antoisa kokemus.
– Hieno kokemus mahtavien tyyppien kanssa päästä tekemän tuollaista keskelle Suomen luontoa. Aika vaikeisiin olosuhteisiin, mutta erittäin hieno kokemus, Aho sanoi.