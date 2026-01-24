Krista Kosonen sai seurata lähietäisyydeltä hänen puolisonsa, ohjaaja Antti J. Jokisen työskentelyä Kalevala: Kullervon tarina -elokuvan parissa.
Antti J. Jokisen ohjaama Kalevala: Kullervon tarina -elokuva saapui valkokankaille perjantaina 16. tammikuuta. Elokuvan kutsuvierasensi-iltaa vietettiin keskiviikkona 14. tammikuuta, jolloin Helsingin Finnkino Tennispalatsiin saapuivat sekä elokuvan tekijät että suuri joukko kutsuvieraita.
Elokuvassa Ilmarisen vaimon roolissa nähtävä näyttelijä Krista Kosonen kuvaili olevansa ensi-illan äärellä jopa hieman tunteikas. Kalevala: Kullervon tarina oli monen vuoden projekti hänen ja hänen puolisonsa, ohjaaja Antti J. Jokisen kodissa.
– On ollut monta aika synkkääkin vuotta. Tuntuu ihmeelliseltä, että tässä ollaan ja voidaan juhlistaa tätä elokuvaa. Tuntuu tosi hienolta, hän kertoi MTV Uutisten haastattelussa.