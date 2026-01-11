Utah Jazz on hävinnyt koripallon NBA:ssa Charlotte Hornetsille järisyttävin lukemin 95–150.
Tappio on Utahin kauden toistaiseksi suurin, kun eroa oli 55 pistettä. Marraskuussa Utah hävisi Minnesota Timberwolvesille 40 pisteellä.
Utahin suomalaistähti Lauri Markkanen oli lepovuorossa, eikä pelannut Charlottea vastaan. Joukkuetovereista Brice Sensabaugh heitti 26 pistettä. Charlotten avausviisikosta Brandon Miller heitti 18 pistettä, mutta laajasti onnistuneen joukkueen tehokkaimmaksi nousi vaihtomies Tre Mann 20 pisteellä.
Utah on voittanut kolme kymmenestä viime ottelustaan ja majailee länsilohkon häntäpäässä. Charlotte on itälohkon häntäpäässä, mutta se on voittanut viisi kymmenestä viime ottelustaan.