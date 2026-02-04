Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Utah Jazz on napannut vierasvoiton Indiana Pacersista pistein 131–122. Markkanen oli ottelun tehokkain pisteiden valossa.
Markkanen teki ottelussa 27 pistettä. Suomalainen keräsi lisäksi kolme levypalloa ja antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä. Seitsemästä kolmen pisteen yrityksestä Markkanen upotti kaksi.
Indianan pelaajista eniten pisteitä teki Jarace Walker, joka urakoi 24 pistettä. Utah katkaisi voitollaan kauden pisimmän tappioputkensa. Se oli hävinnyt ennen tätä kuusi ottelua peräjälkeen.