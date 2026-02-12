Lauri Markkanen vietti vaihtopenkillä ottelun viimeiset 16 minuuttia, mutta Utah Jazz nujersi NBA-koripalloliigan hännänhuipun Sacramento Kingsin 121–93. Voitto oli Utahille toinen peräkkäinen.

Vastassa ollut Sacramento taistelee Utahin tavoin sarjan jumbosijoista. Jos Jazzin ensi kesän varaustilaisuuden ensimmäinen valinta putoaa kahdeksan parhaan ulkopuolelle, joukkue menettää sen Oklahoma Citylle.



Jazzin voittosuhde on nyt NBA:n 25. paras, kun voittoja on 18 ja häviöitä 37. Sacramento on tällä hetkellä liigan heikoin joukkue 12 voitolla ja 44 tappiolla.



Markkanen tuli viimeisen kerran vaihtoon, kun kolmatta neljännestä oli pelaamatta 4.09 minuuttia ja Jazzin johto oli 87–60. Myöskään Jaren Jackson Jr. ei pelannut viimeisellä neljänneksellä.



Markkasen koko ottelun saldo oli 19 pistettä 20.33 peliminuutissa. Lisäksi hän keräsi seitsemän levypalloa, kolme syöttöä ja yhden riiston.



– Tämä oli hieno voitto, Jazzin päävalmentaja Will Hardy sanoi pelin jälkeisessä mediatilaisuudessa.