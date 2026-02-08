Lauri Markkasen tähdittämä Utah Jazz taipui koripallon NBA:ssa viime minuuteilla Orlando Magicille sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Vierasjoukkue Utah johti peliä lähes koko viimeisen erän ajan, mutta hyökkäyspään epäonnistumiset viimeisellä minuutilla ja isäntien Desmond Banen ja Jalen Suggsin kaikkiaan viisi onnistunutta vapaaheittoa käänsivät pelin Orlandolle.
Suggsin riisto 15 sekuntia ennen loppua oli viimeinen niitti, ja Orlando voitti 120–117.
Jazz on voittanut kymmenestä viimeisestä pelistään vain kaksi.
Lähes 27 minuuttia pelannut Markkanen nousi ottelun parhaaksi pistemieheksi 27 pisteellä. Kaaren takaa upposi kolme heittoa kuudesta. Suomalainen kahmi lisäksi seitsemän levypalloa.
Utahin paidassa ensi kertaa edustanut Jaren Jackson Jr. teki 22 pistettä, joka oli joukkueen toiseksi korkein lukema. Jackson saapui Utahiin Memphis Grizzliesistä, jota valmentaa Tuomas Iisalo.