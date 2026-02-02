Koripallon NBA:ssa pelaavan Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen nähtiin taas tositoimissa, kun Jazz jatkoi synkkää talveaan vierasottelulla Torontossa. Paikallinen Raptors oli parempi pistein 107–100, ja Jazzin tappioputki venyi jo kuuteen otteluun.
Edellisen ottelun levännyt Markkanen oli Jazzin paras pistemies 27 pisteellä ja 11 levypallolla. Tällä kaudella Markkanen on pussittanut pisteitä uransa kovimmalla keskiarvolla 27,4, mutta vajaan kahden viikon kuluttua järjestettävä tähdistöottelu jää häneltä väliin.
NBA ilmoitti lopulliset joukkueet sunnuntaina, eikä jo aiemmin avausviisikosta karsiutunut Markkanen olllut myöskään vaihtopelaajien joukossa.
NBA:n pistetilastossa kahdeksantena olevan Markkasen "aliarvostaminen" saattaa osaltaan johtua Jazzin surkeudesta. Kuuden peräkkäisen lisäksi ohella joukkueen saldo 19:stä viime pelistä on armottoman huono: kolme voittoa, 16 tappiota.
Koko kauden osalta Jazz on 30 joukkueen sarjataulukossa sijalla 25 voitettuaan 50 ottelustaan 15. Markkanen on pelannut näistä 50 pelistä vain 35:ssä.
Vuodesta 2017 NBA:ssa pelannut Markkanen nähtiin tähdistöottelussa vuonna 2023.
