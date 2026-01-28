Vastaantulijat kertovat MTV Uutisille pelänneensä vaaratilannetta henkensä edestä.

Väärään suuntaan ajanut henkilöautoilija pelästytti toden teolla autoilijoita myöhään tiistai-iltana valtatie 1:llä Lohjalla.

Useat silminnäkijät kertovat MTV Uutisille, että farmarimallinen henkilöauto ajoi moottoritien ohituskaistaa pitkin väärään suuntaan jopa 100 kilometrin tuntivauhtia tiistai-iltana kello yhdeksän jälkeen.

Havaintoja autoilijasta tehtiin muun muassa Muijalan, Veikkolan ja Nummelan liittymien läheisyydestä. Moni kertoo selvinneensä tilanteesta nopean reagoinnin ansiosta.

"Piti ihan räpyttää silmiä"

Erika Herskoi kertoo MTV Uutisille olleensa ohittamassa tiellä rekkaa, kun kyseinen autoilija tuli vastaan.

– Havaitsimme mieheni kanssa ajovalot edessä ja hetkessä heräsi epäilys, että ajaako joku meitä vastaan moottoritiellä väärään suuntaan, Herskoi selittää.

– Reagoimme nopeasti, hiljensimme nopeutta ja ajoimme melkein keskikaiteeseen kiinni. Tämä auto vain sujahti meistä ohi ja saman tien soitimme hätäkeskukseen. Meillä oli suojelusenkelit matkassa, Herskoi kertoo.

Koiraa mummolasta kotiin hakemassa ollut Hanna Putkonen huomasi myös holtittoman kuljettajan Muijalan risteyksen jälkeen. Hän oli aivan hetkeä aiemmin ohittanut rekka-auton.

– Auto ajoi arviolta 100 kilometrin tuntivauhtia pitkät päällä ohi. Mietin vain, että mitä jos tämä olisi tapahtunut hetkeä ennemmin, silloin kun ohitin rekan? Mies sanoi vieressä, että soita heti 112. Näimme pian, kuinka poliisit tulivat omalla kaistallaan vilkut päällä paikalle, Putkonen kertoo.

Veikkolan liittymän jälkeen tilanteen havainnut Anne-Mari Vainio kertoo, että auto oli vanhempi ja siinä oli "melko huonot ajovalot".

– En tiedä kuinka pitkään kuljettaja oli ajanut väärään suuntaan, koska ihan joka paikasta sinne ei pääse. Oli järkyttävä kokemus ja olisi voinut käydä tosi huonosti, Vainio kertoo.

Mira Östermark ja Heli Kurimo niin ikään yhtyvät edellisiin kommentteihin: tilanne oli äärimmäisen vaarallinen.

– Piti ihan räpyttää silmiä, että näinkö oikein, Östermark kommentoi.

– Ohituksen jälkeen oli täysi työ pitää oma auto tiellä, Kurimo raportoi.

MTV Uutiset kävi lävitse Fintrafficin kelikamerat, mutta niissä ei näkynyt merkkejä autoilijasta.

Poliisi: Aiheutti lommon henkilöautoon

MTV tavoitti Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Tomi Partin, joka kertoo, että poliisille on kirjattu tilanteesta viranomaistehtävä tiistai-iltana kello 21.14.

Poliisille tuli ensimmäiset havainnot kuljettajasta Karnaisten ja Orosmäen tunneleista. Partti kertoo, että kuljettaja oli ajanut Turkuun menevällä kaistalla väärään suuntaan kohti Helsinkiä.

– Kuljettaja on päätynyt tielle 25 asti ja saatu pysäytettyä Muijalan liittymän paikkeilla, Partti kertoo.

Raportin mukaan kuljettaja on osunut vastaantulevaan autoon, jonka seurauksena ajoneuvoon oli tullut lommo. Tilanne on ollut vaarallinen.

– Kun tullaan vastakarvaan, aiheuttaa varmasti vaaratilanteita, ei siitä pääse mihinkään, Partti selittää.

Polisiin mukaan tapauksesta on tehty rikosilmoitus ja asia etenee nyt poliisin omien prosessien myötä.