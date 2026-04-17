Trumpin politiikka pakotti Suomen sanoittamaan suhdettaan Yhdysvaltoihin.

Valtioneuvosto julkisti eilen päivitetyn ajankohtaisselonteon ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksesta.

Suuri mielenkiinto päivityksessä on kohdistunut Yhdysvaltain-suhteeseen, mutta Pöllöraadin arvion mukaan sisällöstä ei juuri nouse uutta.

– Kun ei oikeastaan tiedetä, että missä tällä hetkellä ollaan, niin sitten päätetään vielä tehdä tällainen paperi, kolumnisti Jouni Kemppainen toteaa.

– Siellä todetaan aika lailla sellaiset asiat, mitkä kuka tahansa kaduntallaaja olisi voinut todeta: että retoriikka on viime aikoina koventunut ja tilanne on muuttunut. Mutta onhan se toki hyvä ääneen sanoa, politiikan toimittaja Linda Pelkonen Ylen Politiikkaradiosta lisää.

Pelkonen arvioi, että valtiojohdolla oli kova paine saada jotain tehtyä ja osoittaa olevansa hereillä.

– Alkoi näyttää siltä, että kun 70-luvulla oltiin suomettuneita Neuvostoliittoon, niin nyt ollaan suomettuneita Yhdysvaltoihin, Pelkonen sanoo.

– Se tässä pistää silmään, että puhutaan maailman ennakoimattomuudesta ja Yhdysvaltain arvaamattomuudesta, mutta samaan aikaan pidetään täysin varmana, että Yhdysvallat ei missään nimessä lähde Natosta, politiikan toimittaja Juha Kaija MTV Uutisista huomauttaa.

– Samaan aikaan tietysti pitää muistaa, että ei tämä Trumpinkaan aika välttämättä ikuinen ole. Yhdysvallat voi sitten taas jatkossa olla enemmänkin mukana Natossa, ja sitä varmaan kaikki oikeasti toivovat tässä. Nyt pelataan aikaa, Kemppainen sanoo.