Onko Suomemme alistuva, sopeutuva vai jotain aivan muuta?
Suomen historiassa on kolme lukua, jotka ovat keskeisessä roolissa, kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän uudessa kirjassa.
– 600, 100 ja 100+, Penttilä tiivistää.
Kun luvut avaa, ne kertovat keskeiset käänteet Suomen kehittymisestä osaksi länsimaista sivilisaatiota.
Suomi oli reilut 600 vuotta osa Ruotsia, pidempään kuin esimerkiksi Skåne on ollut, Penttilä muistuttaa. Reilut sata vuotta Suomi oli osa Venäjää (1809–1917) ja 100+ on aika, jonka Suomi on viettänyt vuosina itsenäisenä valtiona.
Useille koulunpenkille hereillä olleelle suomalaiselle peruskauraa, mutta nämä luvut antavat Penttilän mukaan raamin ulkomaalaiselle, joka ei tiedä mitään Suomen historiasta.
Penttilän mukaan Suomen identiteetillä oli fundamentaalisen tärkeää liittyä läntiseen kirkkomaailmaan Ruotsin 600-vuotisen vallan aikana. Se toi suomalaiset osaksi länsimaista sivistysvaltiota.
Venäjän ajastakin Penttilä löytää paljon positiivista sanottavaa.
– Olemme varmaankin ainoa maa maailmassa, jolla oli suhteellisen hyvä kokemus Venäjän vallasta silloin 1800 luvulla. Ja tämähän perustui siihen, että saimme pitää Ruotsin ajan lait ja instituutiot. Harjoittelimme itsenäisyyttä, vaikkei siitä puhuttu eikä siitä edes unelmoitu silloin, sanoo perjantaina Huomenta Suomessa vieraillut Penttilä.
Voimme alistua vain, jos meitä kohdellaan reilusti
Millaiseksi Ruotsin ja Venäjän vallan alla oleminen sitten muutti suomalaista identiteettiä?
Juontaja Ivan Puopolo kysyi, tekikö tämä suomalaisista luontaisesti alistuvaa porukkaa, jolla ei ole omaa tahtoa. Penttilän mukaan alistumisväitteissä on jonkin verran perää siihen saakka, kunnes suomalaista kohdellaan kaltoin.
– Jos peli on reilu, sodimme ruotsalaisten kuninkaiden puolesta 30-vuotisessa sodassa. Mutta sitten jos tulee liian kova verorasitus, tulee Nuijasota, Penttilä muistuttaa.