Risto E.J. Penttilä: Alistuvasta Suomesta tuli pragmaattinen surffaaja 9:51 Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä avaa Suomen historian merkittäviä hetkiä uutuuskirjassaan , The History of Finland in a Nutshell. Julkaistu 53 minuuttia sitten Jukka Auramies jukka.auramies@mtv.fi Onko Suomemme alistuva, sopeutuva vai jotain aivan muuta? Suomen historiassa on kolme lukua, jotka ovat keskeisessä roolissa, kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän uudessa kirjassa. – 600, 100 ja 100+, Penttilä tiivistää. Kun luvut avaa, ne kertovat keskeiset käänteet Suomen kehittymisestä osaksi länsimaista sivilisaatiota. Suomi oli reilut 600 vuotta osa Ruotsia, pidempään kuin esimerkiksi Skåne on ollut, Penttilä muistuttaa. Reilut sata vuotta Suomi oli osa Venäjää (1809–1917) ja 100+ on aika, jonka Suomi on viettänyt vuosina itsenäisenä valtiona. Useille koulunpenkille hereillä olleelle suomalaiselle peruskauraa, mutta nämä luvut antavat Penttilän mukaan raamin ulkomaalaiselle, joka ei tiedä mitään Suomen historiasta. Penttilän mukaan Suomen identiteetillä oli fundamentaalisen tärkeää liittyä läntiseen kirkkomaailmaan Ruotsin 600-vuotisen vallan aikana. Se toi suomalaiset osaksi länsimaista sivistysvaltiota. Venäjän ajastakin Penttilä löytää paljon positiivista sanottavaa. – Olemme varmaankin ainoa maa maailmassa, jolla oli suhteellisen hyvä kokemus Venäjän vallasta silloin 1800 luvulla. Ja tämähän perustui siihen, että saimme pitää Ruotsin ajan lait ja instituutiot. Harjoittelimme itsenäisyyttä, vaikkei siitä puhuttu eikä siitä edes unelmoitu silloin, sanoo perjantaina Huomenta Suomessa vieraillut Penttilä. Voimme alistua vain, jos meitä kohdellaan reilusti Millaiseksi Ruotsin ja Venäjän vallan alla oleminen sitten muutti suomalaista identiteettiä? Juontaja Ivan Puopolo kysyi, tekikö tämä suomalaisista luontaisesti alistuvaa porukkaa, jolla ei ole omaa tahtoa. Penttilän mukaan alistumisväitteissä on jonkin verran perää siihen saakka, kunnes suomalaista kohdellaan kaltoin. – Jos peli on reilu, sodimme ruotsalaisten kuninkaiden puolesta 30-vuotisessa sodassa. Mutta sitten jos tulee liian kova verorasitus, tulee Nuijasota, Penttilä muistuttaa.

100-prosenttinen alistuja suomalainen ei ole, sillä Penttilän mukaan muuten emme olisi itsenäisiä.

Penttilän mukaan samaa suomalaista pitkää pinnaa ja sopeutumiskykyä on tarvittu muihinkin eurooppalaisiin valtiojärjestelmiin totutellessa, esimerkiksi Euroopan unioniin. Mutta Venäjän kanssa pinna on palanut useasti, ja sitten on sodittu verisesti.

Sotasaranat

Sodista Penttilä löytää yhtymäkohtia tähänkin päivään. Talvisota yhdisti punaisen ja valkoisen Suomen: Ennen Putinin hyökkäystä myös Ukraina oli jakautunut Eurooppaan katsovaan Länsi-Ukrainaan ja Venäjälle kumartaviin maan itäosiin.

Sodat ovat Suomen saranakohtia, joissa Suomen on muutettava orientaatiotaan, Penttilä näkee.

– Kolme kuukautta sen jälkeen, kun Neuvostoliiton lippu tuli alas Kremlin salosta, Suomi haki EU jäsenyyttä. Kolme kuukautta sen jälkeen, kun Putin hyökkäsi Ukrainaan, Suomi päätti hakea Nato jäsenyyttä.

Siihen, onko Nato-jäsenyys Suomelle saranakohta vielä 100 vuoden kuluttua, Penttilä ei osaa vastata. Suomalaisen identiteetin muovautumisen kannalta EU-jäsenyys ja Neuvostoliitosta irtautuminen oli merkittävämpää.

– Se, että Suomi on ensimmäistä kertaa sotilasliitossa Ruotsin kanssa yli 200 vuoteen, on toki merkittävää. Mutta juuri nyt ei voi tietää, kuinka kauan nykyinen Nato on edes olemassa.

Moskova, Bryssel, Washington

Suomi ei alistu mutta surffailee pragmaattisesti oman etunsa mukaisesti, Penttilä riimittelee. Yhtenä keskeisenä esimerkkinä Suomella on sotien jälkeen ollut aina joku yksi pääkaupunki, jonka suuntaan hoitaa hyviä suhteita.

– Se oli aikanaan Moskova, (Urho) Kekkonen hoiti sitä. Sitten se oli Bryssel, (Paavo) Lipponen hoiti sitä. Nyt se on Washington, Alexander Stubb hoitaa sitä.

Lähivuosina valtakeskuksia voi maailmassa olla yhtaikaa useita. Se vaatii jälleen pragmaattista surffausta.

– Ei vain toivota, millainen maailma pitäisi olla, vaan katsotaan, että nyt se on tällainen. Meidän täytyy toimia pragmaattisesti.

Videolla Penttilä myös kertoo arvionsa, mitä ulkomailla Suomesta nyt oikeasti ajatellaan ja mitä apua hänen kirjansa tuo suomalaisuusarvioihin ulkomailla.