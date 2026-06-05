Mette-Maritin lääkärit arvioivat, että hänellä olisi tällä hetkellä noin vuosi elinaikaa, mikäli hän ei pääsisi keuhkonsiirtoon.
Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on päässyt elinsiirtojonoon. Häntä odottaa keuhkonsiirtoa. Asiasta uutisoi VG-lehti.
Mette-Maritia hoitavat lääkärit tapasivat 5. kesäkuuta lehdistöä kertoakseen, mitä kruununprinsessan pääsy keuhkonsiirron odotuslistalle tarkoittaa.
– Jotta potilas voi saada keuhkosiirron, hänen keuhkosairautensa on oltava niin vakava, että meillä on syytä uskoa, että potilaalla on jäljellä vain vuosi elinaikaa, sanoo yksi kruununprinsessan keuhkolääkäreistä.
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Sydän- ja keuhkokirurgi Arnt Fiane kertoo, että 52-vuotiaan Mette-Maritin keuhkoihin on muodostunut huomattavan paljon arpikudosta viimeisen vuoden aikana.
– Keuhkojen toimintakokeissa näemme, että hänen tilansa on heikentynyt huomattavasti vain viimeisten kolmen kuukauden aikana. Tämä on vaarallista, hän sanoi.
Lääkärit kertoivat tilaisuudessa, että keuhkofibroosi voi olla hengenvaarallinen sairaus. Ainoa keino parantaa fibroosi on keuhkonsiirto.
Mette-Marit on joutunut turvautumaan lisähappeen eikä ole pystynyt osallistumaan kuninkaallisiin tehtäviinsä. Eilen hän joutui sairaalaan, jossa hän oli noin kolme tuntia.