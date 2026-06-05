Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on voittanut MM-karsintojen vierasottelussaan Slovakian murskaavasti 4–0.
Neljännen karsintavoittonsa ottanut Suomi siirtyi Nitrassa pelatussa ottelussa maalin johtoon avausjaksolla, kun Ria Öling osui tolppien väliin.
Toisen puoliajan avauspuolikkaalla Helmarit takoi kolme maalia kymmeneen minuuttiin. Hyökkääjä Lotta Lindström viimeisteli kahdesti ja vaihtohyökkääjä Oona Sevenius kertaalleen.
MM-jatkokarsintapaikkansa jo aiemmin varmistanut Suomi kohtaa tiistaina Tampereella lohkonsa päätösottelussa lohkokärki Portugalin.