Suomesta rikostuomioiden vuoksi karkotettua Milan Jaffia vastaan on nostettu syyte uudesta rikoksesta.

Katujengijohtajana tunnettua ja Irakiin karkotettua Milan Jaffia vastaan on nostettu syyte törkeästä lapsenraiskauksesta.

Epäilty rikos on tapahtunut 20.7.-21.7. 2019 Helsingissä. Jaff oli tuolloin 19-vuotias. Asianomistajan ikää ei ole kerrottu.

MTV Uutisten tietojen mukaan rikosepäily tuli poliisin tietoon vasta vuonna 2024.

Lähes seitsemän vuotta epäillyn teon jälkeen nyt vireille tullut syyte herättää kysymyksen, saadaanko Jaffia edes tavoitettua ja velvoitetaanko hänet henkilökohtaisesti paikan päälle oikeudenkäyntiin Helsinkiin.

– Käräjäoikeuden tehtävä on tavoittaa osapuolet oikeudenkäyntiä varten. Joissain tapauksissa käsittelyyn on mahdollista osallistua myös videolla, mutta käräjäoikeus arvioi nyt tämän asian, syyttäjä Essi Rönkkö sanoo.

Rönkkö vahvistaa MTV:lle toimivansa Jaff-jutun syyttäjänä.

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Suomi esimerkiksi voi tehdä asiassa oikeusapupyynnön ulkomaille ja pyytää toisen maan, tässä tapauksessa Irakin, viranomaisia välittämään tiedon syytteestä ja järjestämään syytetyn paikan päälle oikeudenkäyntiin.

Syyte on tullut käräjäoikeudessa vireille 21. toukokuuta 2026. Asian käsittelyajankohtaa ei vielä ole päätetty.

Suomessa Jaff on aiemmin syyllistynyt lukuisiin vakaviin väkivaltarikoksiin, kuten tapon yritykseen, törkeään ryöstöön ja raiskaukseen. Tuolloin raiskauksen uhri oli täysi-ikäinen nainen.