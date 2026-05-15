Presidentti Alexander Stubb kommentoi MTV Uutisille, tulisiko Putinin kanssa keskustella.
Venäjä ei ole vieläkään valmis todelliseen dialogiin Euroopan kanssa Ukrainan sodan lopettamiseksi.
Näin arvioi presidentti Alexander Stubb Liettuassa. Presidentin mukaan odotukset on hyvä pitää pieninä.
– Mutta jossain vaiheessa yhteys presidentti Vladimir Putinin kanssa tulisi avata, Stubb toteaa MTV Uutisten haastattelussa.
Stubb kertoo, että eurooppalaisten johtajien kesken on jo parin vuoden ajan keskusteltu, että "jonkun pitäisi jossain vaiheessa" olla yhteydessä Venäjään.
– Itse suosisin jonkinnäköistä puhelua, jossa on monta eurooppalaista johtajaa, joka on koordinoitu, jossa on jonkinnäköinen agenda, presidentti sanoo MTV:lle Vilnassa.
Stubb korosti Liettuan vierailullaan myös, että Ukrainan tilanne on nyt parempi kuin missään kohtaa aiemmin sodan aikana, ja Ukrainan menestystä tulisi hyödyntää avaamalla keskusteluyhteys Moskovaan.
Stubbin mukaan keskustelu ei tarkoittaisi Venäjän hyökkäystoimien tai hallinnon legitimoimista.
