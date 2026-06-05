Kapteeni Aleksander Barkov ojensi Konsta Heleniusta kesken MM-kisojen.

Aleksander Barkovia tunnollisempaa jääkiekkoilijaa saa hakea eläinkunnan kanssa. Hänestä on kelvannut monen Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueenkin pelaajan ottaa oppia.

Sekä Florida Panthersin kahteen Stanley Cupiin että nyt Leijonat maailmanmestaruuteen kipparoinut mies tunnetaan kapteenina, joka puheen sijaan johtaa sitäkin suuremmin teoillaan.

MM-kisojen aikana hänellä oli kuitenkin nuoren kukon, ketjukaveri Konsta Heleniuksen suuntaan erään kerran huomauttamista.

Barkov muistelee, että episodi olisi tapahtunut Tshekki-puolivälierän jälkeen.

– Menin salille. En ollut tietysti ainoa salilla. Koko joukkue on siellä. Tein siinä jotain liikettä. Näin, että Konsta makaa jonkun jutun päällä ja puhelin alla. Mutta salilla, kippari alusti perjantaina mediatilaisuudessa Tampereella.

Barkov oli juuri suitsutellut medialle, että Helenius on kova tekemään töitä.

– Sanoin, että kehuin sinua, että olet tehnyt kovasti hommia ja olet kova treenaamaan, ja täällä sinä makaat salilla. Ei mennyt kuin viisi sekuntia, niin hän rupesi jotain tekemään. Kyllä hän nopeasti oppii.

"Pakkohan se oli"

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