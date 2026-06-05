Henri Puputti nousi Superpesiksen kunnaritilaston kaikkien aikojen kärkipaikalle.

Henri Puputti on nyt lyönyt Superpesiksessä kaikkein eniten kunniajuoksuja eli juoksuja, joissa pelaaja ehtii osutulla lyönnillään kolmospesälle haavoittumatta tai palamatta.

Viime kauden jälkeen Manse PP:stä Vimpelin Vetoon palanneella Puputilla on kasassa 111 kunnaria. Kokenut tähti nousi perjantaina tilastoykköseksi yhden kunnarin erolla jo uransa päättäneeseen Juha Korhoseen.

42-vuotias Puputti iski Vimpelille kaksi kunnaria jo huippuottelun avausjaksolla Kouvolan Pallonlyöjien vieraana.

Ensimmäinen syntyi kolmospuolen lyönnillä, joka yllätti Kouvolan kolmoskoppari Perttu Kenttäahon. Toinen oli puolestaan rautainen isku keskelle taakse koppareiden väliin.

– Kivalta kuulostaa, on niitä yritettykin. Hyvä, että tuli kahdella hyvällä lyönnillä nuo kunnarit. Se on pääasia, Puputti sanoi Ruudun haastattelussa.

– Täytyy sanoa, että kyllä "Korekin" (Korhonen) aika kova jätkä on ollut lyömään. Ja hyvä, ettei tule enää ohi, viisinkertainen Suomen mestari ja kaksinkertainen vuoden pesäpalloilija naureskeli.

Vimpeli voitti avausjakson lukemin 7–2.

Naisissa kaikkien aikojen kunnarikärkenä on Tuula Rantanen, joka ylsi omalla urallaan juuri 111 kunnariin.