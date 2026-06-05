Tenniksen maailmanlistan kolmosmies Saksan Alexander Zverev on edennyt Ranskan avointen kaksinpelin loppuotteluun.

Zverevin ja tshekkiläisen Jakub Mensikin välisen välieräottelun ensimmäinen erä venähti tunnin mittaiseksi ja päättyi Zvereville lukemin 7–5, ja toinen erä taittui saksalaiselle 6–2. Kolmannessa erässä Mensik mursi syötön kertaalleen ja vei erän 6–3. Ratkaisun tuonut neljäs erä meni saksalaiselle 6–3.

Myöhemmin tänään pelattava toinen välierä käydään italialaisten Matteo Arnaldin ja Flavio Cobollin välillä.

Zverev jahtaa uransa ensimmäistä grand slam -mestaruutta.

Miesten kaksinpelin finaali pelataan turnauksen päätöspäivänä sunnuntaina.