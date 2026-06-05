Kokoomuksen puoluesihteeri Maggie Keskinen kommentoi sosiaalisen median vaikuttajien vierailusta syntynyttä keskustelua.
Puoluesihteeri Maggie Keskinen kiistää, että sosiaalisen median vaikuttajien vierailu Kesärantaan olisi ollut puoluetoimiston keksimä tempaus.
– Voin tässä myöntää, että ei ollut meikäläisen tai puoluetoimiston keksimä mikään stuntti (temppu) tämä influensserivierailu Kesärantaan. Tämä lähti ihan pääministerin aloitteesta, Keskinen kommentoi kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä pidetyssä mediatilaisuudessa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) tapasi tällä viikolla Kesärannassa sosiaalisen median vaikuttajia, minkä jälkeen vaikuttajat julkaisivat vierailusta kuvia muun muassa Instagram-tileillään.
Helsingin Sanomien haastattelema kuluttajatutkimuskeskuksen yliopistotutkija Essi Pöyry kommentoi muun muassa, että vaikuttajat toimivat "Orpon sanoman äänitorvena".
– Minulle tuli sisällöstä heti mieleen, että kokoomus on kipuillut naisehdokkaiden saamisen ja naisäänestäjien menettämisen kanssa, Pöyry kommentoi HS:lle.
Osa kokoomuksen kansanedustajista puolestaan moitti artikkelia vähätteleväksi vaikuttajia kohtaan.