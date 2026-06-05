– Voin tässä myöntää, että ei ollut meikäläisen tai puoluetoimiston keksimä mikään stuntti (temppu) tämä influensserivierailu Kesärantaan. Tämä lähti ihan pääministerin aloitteesta, Keskinen kommentoi kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä pidetyssä mediatilaisuudessa.

Keskinen kiittelee Orpoa sosiaalisen median vaikuttajien tapaamisesta, jossa käsiteltiin hänen mukaansa "hyvinkin painavia yhteiskunnallisia aiheita".

Keskisen mukaan ilmiötä käydään nyt puolueessa "perinpohjaisesti läpi", ja kokoomuksen puoluekokouksessa hyväksyttävä uusi tavoiteohjelma on yksi vastaus siihen, miten kokoomus lähtee vaalitaisteluun naiskannattajista, hän sanoo.

– Kokoomus tekee politiikkaa kaikille, mutta ehkä tapamme viestiä ei ole tuonut oikealla tavalla esiin sitä ajattelua, mikä meillä vallitsee. Kun tunnen kokoomuslaiset ja eduskuntaryhmämme työskentelyn, niin kaikki kantavat asiasta huolta. Meillä ei ole ongelmia asian käsittelyn suhteen, mutta tähän asiaan täytyy enemmän paneutua ja osoittaa, että kokoomus on empaattinen puolue, joka ajaa kaikkien suomalaisten asiaa, Kopra sanoo.