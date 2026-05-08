Turvallisuuspoliittinen selonteko ei ole oikea paikka arvostella Yhdysvaltojen johtoa, arvioi Pöllöraati.
Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan kritiikki turvallisuuspoliittisesta selonteosta nousi torstaina esiin Huomenta Suomen Pöllöraadissa. Koskela on arvostellut selontekoa siitä, ettei siinä mainita suoraan Yhdysvaltoja tai maan presidenttiä Donald Trumpia.
Keskustelussa arvioitiin, että oppositiosta on helpompi sanoittaa suorasukaisia arvioita liittolaisista kuin valtionjohdosta käsin.
– Suomen suhde on ollut kovin vilpittömän suomettuneen oloinen Yhdysvaltojen suuntaan, Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala komppaa.
– Hän sanoi ääneen sen, mikä on omalla tavallaan totta, mutta sitä samaa asiaa eivät voi puolustusministeri, eikä presidentti, eikä pääministeri, eikä ulkoministeri sanoa, Haapala toteaa.
Hän kuitenkin muistuttaa, että Koskelan kotipuolueella on oma historiansa suurvaltojen suuntaan kumartelussa. Haapala toteaa vasemmistoliiton olleen aikanaan kontillaan Neuvostoliiton suuntaan.
– Mutta hyvä, että kehitys kehittyy, hän päättää.
Juttu jatkuu videon alla.