Venäjän presidentti Vladimir Putin ei näe syytä tavata Ukrainan presidenttia Volodymyr Zelenskyiä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin hänelle lähettämää avointa kirjettä sodan lopettamiseksi. Kirjeessä Zelenskyi ehdotti myös tapaamista Putinin kanssa.

Putin kommentoi asiaa lyhyesti Pietarin talousfoorumissa. Hän toisti, että presidenttien tapaaminen voi tapahtua vasta, kun sopimukseen on päästy, ja että Venäjä hakee pitkän aikavälin pysyvää sopimusta.

– Zelenskyi pyysi tapaamista, mutta en näe siihen syytä. Tarvitsemme kestäviä rauhansopimuksia, Putin totesi.

Putin kehui myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallintoa rauhanneuvottelijana. Hän sanoi, ettei ymmärrä miksi Ukraina ei halua nähdä Trumpin hallintoa rauhanneuvottelujen takaajana.

Putin sanoi olevansa kiitollinen Trumpille, mutta totesi, että työtä on vielä tehtävänä.

Puheessaan Putin kritisoi Venäjälle asetettuja pakotteita.