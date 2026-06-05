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Aleksander Barkov äimistyi näystä MM-finaalin jälkeen: "Ihan käsittämätöntä"

18:06 Kansanjuhlan odotetuin hetki: Leijonat nousi MM-pokaalin kanssa lavalle.

Julkaistu 44 minuuttia sitten

Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen

Leijonien kultakapteeni Aleksander Barkov hämmästeli näkemiään videoita. Lue myös: Konsta Helenius paljastaa nyt, miksi ajoi sveitsiläisiä pystyyn: "Helpotti" Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kultakapteeni Aleksander Barkov oli todella otettu vastaanotosta, jonka Leijonat maailmanmestaruuden jälkeen sai. – Se kun voitettiin ja tultiin Suomeen, hävittäjät tulivat hakemaan meidät ja laskeuduttiin. Oli ihmisiä kadulla koko matkan ajan – se oli ihan täynnä – kun mentiin presidenttiä tapaamaan. He tiesivät jo, että me olemme menossa. Ihmiset tervehtivät meitä, "Sasha" tunnelmoi perjantaina mediatilaisuudessa Tampereella. Barkov ei ollut mediaa MM-turnauksen aikana sanojensa mukaan juuri seurannut, eikä hänellä ollut "mitään ymmärrystä, mitä Suomessa on oikeasti tapahtunut". Kaksi Stanley Cupiakin kapteenina voittanut hyökkääjä oli suomalaisten juhlinnasta jopa äimistynyt. – Kun näkee videoita, kuinka porukka juhlii torilla sen voittomaalin jälkeen ja tämmöistä, se on ihan käsittämätöntä. – Kaikki tuli yhdellä kerralla minulle, kun en ole seurannut mitään. Totta kai tuollainen, kun voittaa ja sinun joukkuettasi juhlitaan, se on aivan uskomaton fiilis. Keskiviikkona jo harjoittelemassa Leijonat pokkasi maailmanmestaruuden myöhään sunnuntai-iltana Sveitsiä vastaan Zürichissä pelatussa finaalissa 1–0-jatkoaikavoitolla. Maanantaina Helsingissä oli kansanjuhlaa. Keskiviikkona Barkov jo harjoitteli Tampereella Tapparan taitovalmentaja Ville Niemisen vetämillä jäillä NHL-seuransa Florida Panthersin paidassa. – En minä niinkään sitä harjoitteluna pitänyt. (ilmeisesti ) laittoi minulle maanantaiaamuna viestin, että keskiviikkona on jää kahdeltatoista. En usko, että laittoi edes vitsillä.

Jori

Lehterä

Barkov kysyi, keitä jäille on tulossa. Hän sai vastauksen, että "Nemo" on niitä vetämässä ja tiedon myös pelaajista, joita jäille on osallistumassa.

Mitä tunnollisimpana urheilijana tunnettu Barkov totesi harjoittelun olevan hänelle elämäntapa.

– En ole pitkään aikaan ollut esim. Jorin kanssa tai Antonin (Levtchi) kanssa jäällä. Oli aika kiva käydä heidän kanssaan ja vähän syötellä ja harjoitella.

Barkov kehui, että Stanley Cup -voittaja Nieminen voi opettaa hänelle vielä "ihan kaikkea".

– On ollut hieno katsoa, kuinka paljon hän oppii jokaikinen päivä valmentajanakin. Tietysti hän oppi aika paljon pelaajana.

– Valmentajana eri näkemyksiä, eri treenejä, eri trillejä, eri juttuja jäällä – missä nykyjääkiekko menee. Hän yrittää päästä sen eteen, mihin se on menossa ja mitä pitää harjoitella. Todella kova, intohimoinen valmentaja. Todella hienoa, että hän on ollut Tapparassa ja juniorien kanssa.

8:39 Polvileikattu Aleksander Barkov ei pelannut koko NHL-kaudella – sesonki päättyi maailmanmestaruuteen Leijonissa.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset

Aleksander Barkov yllättyi MM-kultajuhlinnan videoista | MTV Uutiset