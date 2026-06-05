Leijonien kultakapteeni Aleksander Barkov hämmästeli näkemiään videoita.
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Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kultakapteeni Aleksander Barkov oli todella otettu vastaanotosta, jonka Leijonat maailmanmestaruuden jälkeen sai.
– Se kun voitettiin ja tultiin Suomeen, hävittäjät tulivat hakemaan meidät ja laskeuduttiin. Oli ihmisiä kadulla koko matkan ajan – se oli ihan täynnä – kun mentiin presidenttiä tapaamaan. He tiesivät jo, että me olemme menossa. Ihmiset tervehtivät meitä, "Sasha" tunnelmoi perjantaina mediatilaisuudessa Tampereella.
Barkov ei ollut mediaa MM-turnauksen aikana sanojensa mukaan juuri seurannut, eikä hänellä ollut "mitään ymmärrystä, mitä Suomessa on oikeasti tapahtunut". Kaksi Stanley Cupiakin kapteenina voittanut hyökkääjä oli suomalaisten juhlinnasta jopa äimistynyt.
– Kun näkee videoita, kuinka porukka juhlii torilla sen voittomaalin jälkeen ja tämmöistä, se on ihan käsittämätöntä.
– Kaikki tuli yhdellä kerralla minulle, kun en ole seurannut mitään. Totta kai tuollainen, kun voittaa ja sinun joukkuettasi juhlitaan, se on aivan uskomaton fiilis.
Keskiviikkona jo harjoittelemassa
Leijonat pokkasi maailmanmestaruuden myöhään sunnuntai-iltana Sveitsiä vastaan Zürichissä pelatussa finaalissa 1–0-jatkoaikavoitolla. Maanantaina Helsingissä oli kansanjuhlaa.
Keskiviikkona Barkov jo harjoitteli Tampereella Tapparan taitovalmentaja Ville Niemisen vetämillä jäillä NHL-seuransa Florida Panthersin paidassa.
– En minä niinkään sitä harjoitteluna pitänyt. (ilmeisesti ) laittoi minulle maanantaiaamuna viestin, että keskiviikkona on jää kahdeltatoista. En usko, että laittoi edes vitsillä.