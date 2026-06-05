Kansainvälisellä avaruusasemalla on havaittu ilmavuoto.
Kansainvälisellä avaruusasemalla työskentelevät astronautit saivat perjantaina määräyksen valmistautua mahdolliseen evakuointiin, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.
Nasan mukaan astronautit ovat saaneet käskyn vetäytyä Crew Dragon -evakuointialukseen avaruusaseman mahdollisen ilmavuodon takia.
– Astronautit siirtyivät alukseen varotoimenpiteenä, Nasan edustaja sanoo.
Nasa kertoo, että aseman venäläinen miehistö yrittää korjata vuotoa aseman Venäjän puoleisessa moduulissa.
Tilanne avaruusasemalla on seurannassa ja miehistö odottaa lisäohjeita maavalvonnasta.
Nasa toteaa, että mikäli tilanne pahenee, niin astronautit ovat valmiita irrottamaan evakuointialuksen ja palaamaan mahan.
Avaruusaseman turvallisuus on ollut viime vuosina useasti esillä, kun tekniset viat ja vuodot ovat aiheuttaneet hälytyksiä.
Nasan mukaan tilannetta seurataan erityisen tarkasti.