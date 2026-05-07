Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi tänään Nordean järjestämässä keskustelutilaisuudessa, että Ukraina on niskan päällä sodassa Venäjää vastaan.

Ukraina on pystynyt viimeisen puolen vuoden aikana eliminoimaan jokaisena kuukautena yli 30 000 Venäjän sotilasta. Näin kertoi tasavallan presidentti Alexander Stubb Nordean järjestämässä Nordic ideas -keskustelutapahtumassa.

– Venäjä kykenee täydentämään tappioitaan rintamalle noin 27 000 sotilasta kuukaudessa eli syntyy vajetta. Tämän lisäksi ensimmäistä kertaa maaliskuussa Ukraina ampui enemmän ohjuksia ja drooneja Venäjän suuntaan kuin päinvastoin.

– Ukrainalla on nyt myös pitkän kantaman kapasiteettia, jolla on tuhottu muutama Shaheed‑droonitehdas, presidentti Stubb puhui Nordean yhteiskuntasuhdejohtaja Jyrki Kataisen haastattelussa.

Rauha ei ole kuitenkaan nopeasti näköpiirissä, mutta Venäjän heikentymistä pidetään mahdollisena.

– Meillä on tälle sodalle kolme skenaariota tänä vuonna. Yksi on, että se jatkuu. Toinen on, että syntyy rauha. Ja kolmas on se, että jompikumpi osapuoli heikkenee, Stubb pohti.

– Meidän skenaariossa ykkönen, eli jatko, on varma. Ja kolmosesta niin hyvin todennäköistä, että Venäjä heikkenee. Muuttaako tämä sitten Putinin strategista ajattelua? Vaikea sanoa, hän jatkoi.

Voiko Kanada tulla EU:n jäseneksi?

Keskustelussa sekä Katainen että Stubb toivoivat, että Eurooppa pystyy ottamaan vahvempaa roolia maailmassa.

Yhdysvaltojen nykyisen ulkopolitiikan seurauksena voi olla se, että kiinnostus hakea EU:n jäsenyyttä kasvaa monissa maissa, myös maantieteellisen Euroopan ulkopuolella.