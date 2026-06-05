Hyppääjä katosi Dolomiittien vuoristossa marraskuussa 2025.
Suomalaisen basehyppääjän ruumis on löytynyt Dolomiiteilla Italiassa, uutisoivat muun muassa italialaismediat Corriere delle Alpi ja Corriere del Veneto.
35-vuotias mies katosi viime vuoden marraskuussa Taibon Agordinon kunnassa Italian Dolomiittien vuoristossa. Tuolloin pelastustöitä vaikeuttivat vesi- ja lumisateet.
Suomalaismiehen epäillään hypänneen vuorelta marraskuun puolivälissä ja päätyneen johonkin sen juuressa sijaitsevista rotkoista.
Kadonnutta etsittiin tuoreeltaan niin helikopterien, droonien kuin maassa kulkeneiden pelastusviranomaisten toimesta.
Mies löydettiin vuoren halkeamasta noin 2 600 metrin korkeudesta.
Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.
Base-hyppääminen vaati suomalaisia kuolonuhreja viimeksi vuonna 2023, kun yksi suomalainen kuoli Dolomiiteilla ja toinen Sveitsissä. Lajin harrastajia puoleensa vetävässä Italiassa kuoli jo tammikuun 2026 ensimmäisellä viikolla kaksi ulkomaalaista base-hyppääjää.