Suomenlahden kaapelirikkojen esitutkinta on valmistunut. Neljää epäillään rikoksista, ja tapaus siirtyy syyteharkintaan.

Keskusrikospoliisin (KRP) esitutkinta Suomenlahdella viime vuoden joulukuussa tapahtuneista Fitburg-aluksen aiheuttamista tietoliikennekaapelien vaurioista on valmistunut, keskusrikospoliisi kertoo.

Asiassa on neljä rikoksesta epäiltyä. Heistä kolmen osalta on edelleen voimassa matkustuskielto. Rikosepäilyt ovat törkeä tuhotyö, törkeän tuhotyön yritys sekä törkeä tietoliikenteen häirintä.

Tutkintaa tehtiin yhdessä Viron viranomaisten kanssa, ja siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat, Tulli ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

– Tällainen viranomaisyhteistyö mahdollistaa sen, että pystymme reagoimaan nopeasti, kokoamaan eri toimijoiden osaamisen yhteen ja etenemään vaativissakin kokonaisuuksissa tehokkaasti, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Seuraavaksi tapaus etenee apulaisvaltakunnansyyttäjän syyteharkintaan.

Näin tapahtumat etenivät

Suomen ja Viron väliset tietoliikennekaapelit vaurioituivat uudenvuodenaattona Viron talousvyöhykkeellä. Osa vaurioista tapahtui myös Suomen aluevesillä. Kaapelit ovat Elisa Oyj:n ja Arelion Finland Oy:n omistuksessa.

Vaurioiden aiheuttajaksi epäiltiin nopeasti Venäjältä liikkeelle lähtenyttä Fitburg-nimistä rahtialusta, joka purjehti Saint Vincentin ja Grenadiinien lipun alla.

Suomen viranomaiset ottivat aluksen haltuunsa sen saavuttua Suomen aluevesille. Alus siirrettiin viranomaisten valvonnassa Kantvikin satamaan Kirkkonummelle, ja se