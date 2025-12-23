USA:n talous on nousukiidossa. Myös ensi vuoden alkuun odotetaan vahvaa kasvua.
Yhdysvaltojen talous kasvoi heinä–syyskuussa kovinta tahtia pariin vuoteen ja ylitti markkinoiden odotukset. Bruttokansantuotteen kasvu oli kauppaministeriön tilaston mukaan 4,3 prosenttia.
Talouskasvua pönkittivät vahva kuluttajakysyntä ja yritysten investoinnit. Edeltävän neljänneksen kasvulukema oli 3,8 prosenttia.
OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen sanoi kommentissaan, että myös ensi vuoden alun kasvunäkymä on lupaava.
– Yhdysvaltojen talous on osoittanut olevansa teflonia kauppasuhde-epävarmuudelle. Lisäksi globaali kilpajuoksu tekoälyn kehittämisessä on saanut maan teknologiajätit painamaan kaasun pohjaan tekoälyinvestoinneissaan, jotka tukevat reippaasti talouskasvua, Hännikäinen sanoi.
Lue myös: Yhdysvalloilla on Ukrainassa oma lehmä ojassa – näillä kolmella tavalla se haluaa hyötyä
Hännikäisen mukaan OP:ssa odotetaan, että presidentti Donald Trumpin hallinnon veronalennukset tuovat uuden piristysruiskeen jo valmiiksi vankassa vedossa olevalle kasvulle. Myös keskuspankki Fedin koronlaskut tukevat talouden kokonaiskysyntää.