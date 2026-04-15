Iranin meriteitse kulkeva vienti on Yhdysvaltain mukaan pysäytetty kokonaan.
Yhdysvaltain asevoimat sanoo pysäyttäneensä kaiken Iraniin tai sieltä ulos meriteitse kulkevan viennin. Asiasta kertoo Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcomin komentaja, amiraali Brad Cooper.
Yhdysvaltain asevoimien ilmoittama Iranin satamien saarto alkoi maanantai-iltana Suomen aikaa. Tarkoituksena on estää Iraniin liittyvien alusten läpikulku Hormuzinsalmelta.
Centcomin julkaiseman lausunnon mukaan saarto on nyt pantu toimeen kaikissa iranilaissatamissa.