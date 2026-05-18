Iran ei löysää otettaan Hormuzinsalmesta.
Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormuzinsalmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään.
Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto eli PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa.
Iran sulki Hormuzinsalmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuin. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta.
Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä.