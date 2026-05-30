Pyöräilijä on jäänyt auton yliajamaksi Joensuussa.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kertoo, että polkupyöräilijä oli ylittämässä Kettuvaarantietä Joensuun Karsikossa, kun henkilöauto törmäsi häneen.
– Pyöräilijä jäi törmäyksen seurauksena henkilöauton alle jumiin. Sivullisten avulla autoa saatiin nostettua sen verran, että henkilö saatiin pois puristuksesta, pelastuslaitokselta kerrotaan.
Pelastushenkilöstö teki lopullisen auton noston ja sai pyöräilijän pelastettua pois auton alta. Pyöräilijä kuljetettiin ambulanssilla keskussairaalaan.
– Pelastuslaitos kiittää neuvokkaita sivullisia ratkaisevan tärkeistä toimenpiteistä ennen pelastuslaitoksen saapumista paikalle, todetaan pelastuslaitoksen tiedotteessa.