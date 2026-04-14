Ainakin kaksi Iranin varjolaivaston tankkeria on päässyt kulkemaan Hormuzinsalmen läpi.
Alukset ovat päässeet kulkemaan Hormuzinsalmen läpi Yhdysvaltojen saarrosta huolimatta.
Asiasta uutisoivat uutistoimisto Reuters sekä yhdysvaltalaiskanava CNN.
Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan Rich Starry -niminen kiinalaistankkeri kulki tänä aamuna Omanin edustalla. Reutersin mukaan tankkeri ja sen omistava yhtiö joutuivat Yhdysvaltojen pakotelistalle Iranin kanssa työskentelystä.
CNN:n mukaan eilen salmesta olisi kulkenut myös Iranin varjolaivastoon kuuluva alus Elpis.
Yhdysvaltain asevoimat aloitti Iranin satamien saarron eilen illalla.