Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance on antanut haastattelun amerikkalaiskanavalle Pakistanin tapahtumista.

Yhdysvallat teki selväksi ehtonsa sodan lopettamiseksi neuvotteluissa Iranin kanssa, sanoo varapresidentti J. D. Vance uutiskanava Fox Newsille.

Neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä kariutuivat viikonloppuna erimielisyyksiin Pakistanissa. Yhdysvaltain valtuuskuntaa johtaneen Vancen mukaan kyse on nyt siitä, joustavatko iranilaiset tarpeeksi.

Vancen mukaan Yhdysvallat ei aio joustaa ainakaan kahdessa asiassa. Yhdysvallat haluaa Vancen mukaan kontrolloida Iranin rikastettua uraania ja varmistaa, ettei Iran kehitä ydinasetta tulevaisuudessa.

9:33 Huomenta Suomessa Etupiiri-osiossa MTV:n ulkomaantoimittajat keskustelivat 13.4. siitä, mihin suuntaan Iranin ja Yhdysvaltojen kariutuneet neuvottelut maailmaa vievät.