Iran ja Yhdysvallat ovat eri mieltä ydinkiellon pituudesta.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump väitti viime viikonlopun Iran-neuvotteluiden jälkeen, ettei Iranilla tule koskaan "olemaan ydinaseita".

Pakistanissa käydyissä neuvotteluissa Yhdysvallat kuitenkin vaati Iranilta uraanin rikastamisen lopettamista vain 20 vuodeksi, kertovat lähteet yhdysvaltalaislehti New York Timesille.

20 vuoden uraanikielto antaisi Iranille mahdollisuuden julkisesti sanoa, etteivät he ole lopullisesti luopuneet tavoitteestaan tai mahdollisuudesta rakentaa ydinase.

Iran ei kuitenkaan hyväksynyt 20 vuoden kieltoa, vaan ehdotti viittä vuotta. Tämä ei tiettävästi Yhdysvalloille käynyt.

Iranin ehdotus oli samankaltainen, jonka he tekivät jo helmikuussa ennen kuin Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan kesken neuvotteluiden.

Yhdysvaltojen linja Iranin ydinohjelman suhteen vaikuttaa olevan löysempi kuin Trumpin julkiset vaatimukset antavat ymmärtää.

Uusi tapaaminen torstaina?

Uutistoimisto AP:n mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat saattavat tavata seuraavan kerran jo torstaina joko Pakistanissa tai sitten Sveitsin Genevessä.