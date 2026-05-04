Yhdysvallat on käynnistänyt operaation meriliikenteen vapauttamiseksi Hormuzinsalmessa.
Yhdysvaltain armeija kertoo tuhonneensa operaation käynnistyttyä kuusi iranilaista pienvenettä ja torjuneensa Iranin laukaisemat risteilyohjukset ja droonit.
Yhdysvaltain amiraali Brad Cooper sanoo ”kehottavansa voimakkaasti” iranilaisia joukkoja pysymään poissa Yhdysvaltain armeijan tieltä Hormuzin operaatiossa.
Hän sanoo, että Yhdysvaltain toteuttama Iranin merisaarto on edelleen voimassa ja jopa ylittänyt odotukset.