Donald Trump uskoo Iranin sodan lähenevän loppuaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maan Iranissa käymä sota on hänen näkemyksensä mukaan lähellä loppuaan. Trump kommentoi asiaa yhdysvaltalaismedia Fox Businessin julkaisemassa haastattelupätkässä.
Koko haastattelu on määrä julkaista paikallista aikaa keskiviikkoaamuna.
Trump sanoo julkaistulla pätkällä myös, että Iranin jälleenrakennuksessa kestäisi 20 vuotta, jos hän päättäisi tehostaa hyökkäystään maahan.
Presidentti sanoo jälleen uskovansa, että iranilaiset haluavat päästä sopimukseen.
Trump: Rauhanneuvottelut voivat jatkua seuraavien päivien aikana
Trump on todennut, että rauhanneuvottelut Iranin kanssa voivat jatkua lähipäivinä. Trump sanoo New York Post -lehdelle antamassaan haastattelussa, että jotain voi tapahtua parin seuraavan päivän aikana.
Trump kehottaa häntä puhelimitse haastatellutta toimittajaa pysymään Pakistanin pääkaupungissa Islamabadissa, missä viikonloppuna käyty ensimmäinen neuvottelukierros päättyi erimielisyyksiin.
Trump ei sanonut, kuka Yhdysvaltoja edustaisi mahdollisella toisella neuvottelukierroksella. Hän kuitenkin vahvisti, ettei itse osallistu neuvotteluihin.