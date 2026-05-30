Axel Holmström on tehnyt kaksivuotisen sopimuksen Kouvolan KooKoon kanssa.

29-vuotias ruotsalaishyökkääjä palaa SM-liigaan pelattuaan välissä yhden kauden Tšekin pääsarjassa HC Litvinovin joukkueessa.

Holmström pelasi vuosina 2021–2025 neljä kautta Sportissa ja teki vaasalaisjoukkueessa 221 runkosarjaottelussa 140 (57+83) tehopistettä.

– Olen todella iloinen ja innoissani liittyessäni KooKoon riveihin. Olen kuullut paljon hyvää ruotsalaispelaajilta, jotka ovat pelanneet siellä, ja näin myös, miten hieno kausi joukkueella oli. Toivottavasti pystymme rakentamaan sen päälle ja saamme yhdessä hauskan ja menestyksekkään kauden. Hienoa olla takaisin Suomessa, Holmström kuvailee seuran tiedotteessa.

KooKoon puolesta tuoretta hankintaa kommentoi urheilujohtaja Antti Tuomenoksa.

– Axel täydentää loistavasti meidän keskikaistaamme tulevilla kahdella kaudella. Hänellä on hyvä kyky hahmottaa ja rytmittää peliä, ja lisäksi hän on vahva kamppailuissa sekä laidan lähellä että maalinedessä. Axel on osoittanut jo aikaisemmilla kausilla Liigassa, että hän pystyy tuottamaan myös tehoja.