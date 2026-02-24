Milanon ja Cortinan olympialaisista liiallisen alkoholinkäytön takia kotiin lähetetty Igor Medved pysyy sivussa miesten mäkihyppymaajoukkueen toiminnasta.
Hiihtoliitto kertoi maailmancupin joukkuevalintojen yhteydessä, että päävalmentaja Medved ei osallistu joukkueen toimintaan ennen kuin tarvittavat keskustelut olympialaisten aikaisista tapahtumista on käyty.
Itävallan Kulmissa ensi viikonloppuna miesten maajoukkueen hyppääjien apuna on valmentaja Lasse Moilanen. Hän otti vastuun valmennuksesta myös olympialaisissa Medvedin poistuttua kisamaisemista.
Slovenialaisen Medvedin olympialaiset päättyivät 12. helmikuuta. Medved pyysi joukkueelta anteeksi, että oli juonut liikaa slovenialaisten voitonjuhlissa.
Maailmancup jatkuu miesten osalta Kulmissa ensi viikonloppuna.