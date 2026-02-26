Olympialaisista kahden mitalin kera kotiutunut Ilkka Herola liiteli 221 metriin, kun yhdistetyn miehet kilpailivat ensi kertaa maailmancupin historiassa lentomäessä.

Herola oli Itävallan Kulmissa mäkiosuuden varakilpailun toiseksi paras hyppääjä.



Herola hyppäsi varakilpailun pisimmän hypyn mutta hävisi tyylipisteissä Itävallan Johannes Lamparterille. Jos varakilpailun tulokset jäävät voimaan, maailmancupia johtava Lamparter säntää ladulle kuusi sekuntia ennen Herolaa.



Herolan tavoin kaksi olympiamitalia Val di Fiemmessä saavuttanut Eero Hirvonen oli varakilpailun yhdeksäs. Hän ponnisti HS235-mäestä 211 metriä. Kolmantena suomalaisena Kulmissa kisaava Otto Niittykoski oli 17:s hypättyään 200 metriä.



Maailmancupin varsinainen kisapäivä Kulmissa on perjantai. Miehet kilpailevat tasauskilpailun. Kulmissa kilpaillaan viikonloppuna myös mäkihypyn miesten maailmancupissa.