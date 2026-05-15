Huomenta Suomen Leijonaraati nosti muun muassa Jesse Puljujärven yhdeksi Leijonien MM-joukkueen mielenkiintoisista pelaajista.

Puljujärvi, 28, pääsee jatkamaan MM-Leijonissa hienosti Sveitsin liigassa sujunutta kauttaan. Puljujärvi pelasi Geneve-Servettessä piste per ottelu -tahdilla.

Se oli nopealle laiturille tervetullut onnistuminen, sillä viime kaudet olivat olleet töyssyisiä. Puljujärvi ehti pelata peräti kuudessa eri NHL- tai AHL-joukkueessa kolmen vuoden aikana, minkä päälle hän kävi isossa lonkkaoperaatiossa.

Nyt alla on ehjä kausi isossa roolissa ja yhdessä seurassa.