Pekka Poudan mukaan ensi viikolla on luvassa jopa hellettä.
MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta sanoo kesän olevan tulossa. Kesäntulo alkaa lauantaina sateilla, mutta sen jälkeen lämpiää.
– On todennäköisempää, että ensi viikolla tulee ensimmäinen hellepäivä kuin, että ei tulisi, Pouta sanoi Huomenta Suomessa.
Helle tarkoittaa yli 25 asteen lämpöä.
Lämmintä ilmaa virtaa Venäjältä, joten todennäköisyydet helteelle ovat Poudan mukaan idässä päin.
– Tiistaina olisi paras mahdollisuus, että kaakossa käytäisiin helteen puolella, Pouta arvioi.
Lämpötila näyttäisi kohoavan lähelle 20 astetta myös Lapissa.
– Mennään täyttä vauhtia kohti kesää, ja vedetkin lämpenevät. Yksi havainto 14 asteesta on jo Päijänteeltä. Kyllä 15 astetta tulee menemään rikki, Pouta sanoo