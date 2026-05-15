Euroviisuvoittajaa veikkaavissa vedonlyöntitilastoissa on tapahtunut muutos torstaina kisatun toisen semifinaalin jälkeen.
Suomen Liekinheitin pitää edelleen kärkipaikkaa useiden eri vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia keräävällä sivustolla. Tällä hetkellä Suomen uskotaan voittavan Euroviisut 38 prosentin mahdollisuudella.
Sen sijaan tilaston kakkospaikka on muuttunut. Aiemmin toisiksi potentiaalisimmaksi voittajaksi veikattiin Kreikkaa, mutta nyt kakkossijalle on kohonnut Australia Kreikan pudotessa kolmannelle sijalle. Australian voittomahdollisuus on vedonlyöjien mukaan 14 prosenttia ja Kreikan 10 prosenttia.
Vielä tiistaina Kreikan voittomahdollisuuden arvioitiin olevan 21 prosenttia, kun Australia oli puolestaan viidennellä sijalla.
Australian edustaja Delta Goodrem.
Euroviisuissa Australiaa edustaa Delta Goodrem kappaleellaan Eclipse. Maa kilpaili Euroviisujen toisessa semifinaalissa.