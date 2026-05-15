Italian ympäriajossa koettiin torstaina useita vaaratilanteita, kun kaksi katsojaa pyrki häiritsemään kilpailijoita. Myöhemmin illalla tuli tieto, että kaksikko on tunnistettu ja heistä on tehty ilmoitus syyttäjäviranomaisille.

Torstaina ajettua kuudetta etappia oli jäljellä viisikymmentä kilometriä, kun liikenneympyrässä olleet katsoja pyrkivät häiritsemään kovalla vauhdilla ohi ajaneita kilpailijoita.

– Puhutaanpa valtavista idiooteista. Mitä täällä tapahtuu? Tuo on ehkä tyhmin ihminen, jonka olen nähnyt pitkään aikaan, Theis Magelssen totesi Eurosportin lähetyksessä.

Lähetyksessä nähtiin, kuinka yksi katsoja hyppäsi tielle ja heilutti käsiään pyöräilijöiden edessä. Hän toisti temppuaan useamman kerran ja toisinaan näytti siltä, että hän osui kilpailijoihin. Yksi löi katsojaa takaisin.

– Näin, että joku hyppeli vähän edestakaisin, tielle ja takaisin. En oikein tajunnut, mitä se oli. Se on vaarallista käytöstä. Tuomittavaa. En tiedä, miksi he tekevät niin. Tekevätkö he sen vain kuvatakseen ja julkaistaakseen Instagramissa. Se ei kuitenkaan ole hyvä asia missään tapauksessa, asettaa itsensä sekä pyöräilijät vaaraan. En usko, että ihmiset ovat tietoisia siitä, kuinka nopeasti me oikeasti pyöräilemme ja kuinka vähän tarvitaan, jotta asiat menevät pieleen, Markus Hoelgaard kertoi NRK:lle.

Torstai-iltana selvisi, että tielle hyppineet häiriköt on ilmoitettu poliisille.

– Kaksi miestä on tunnistettu ja ilmoitettu poliisille sen jälkeen, kun he yrittivät kaataa pyöräilijöitaä Giro d'Italia -etapilla Paestumin ja Napolin välillä, italialainen sanomalehti Corriere Del Mezzogiorno kertoi.

Lehden mukaan paikallinen poliisi on tunnistanut katsojat ja tehnyt heistä ilmoituksen syyttäjäviranomaisille, koska he ovat vaarantaneet yleisen turvallisuuden urheilutapahtuman aikana. Kilpailun järjestäjät pyysivät sosiaalisessa mediassa, että kilpailijat saisivat kunnioitusta.

Kuudennen etapin voitti Davide Ballerini. Kilpailu jatkuu perjantaina vuoristoetapilla.