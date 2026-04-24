Tutkijat ovat tehneet lupaavan löydön, joka voi parantaa laihdutuslääkkeitä.
Stanfordin yliopiston tutkijat ovat löytäneet lupaavan molekyylin, jolla on samoja ominaisuuksia kuin suositulla semaglutidiin perustuvalla laihdutuslääke Ozempicilla.
Tiedeuutisia välittävän Science Daily -sivuston mukaan Stanfordin löytämä molekyyli on luonnollista alkuperää, eikä sen ole havaittu aiheuttavan samanlaisia sivuvaikutuksia kuin Ozempicilla voi käyttäjälleen olla.
Semaglutidin toiminta perustuu siihen, että se jäljittelee ihmisen kehossa kylläisyyshormonia, jolloin ruokahalu vähenee ja verensokeri laskee.
Suositun lääkkeen tavanomaisia sivuvaikutuksia ovat muun muassa pahoinvointi, ummetus ja kehon lihasmassan pienentyminen.
Eläinkokeissa BRP:ksi ristitty molekyyli vaikuttaa aivoissa ruokahalua ja aineenvaihduntaa hillitsevästi. Sen vaikutusmekanismin kerrotaan olevan täsmävaikutteisempi kuin semaglutidiin pohjautuvilla lääkkeillä.
Semaglutidin kohdereseptorit sijaitsevat aivoissa, mutta myös suolistossa, haimassa ja muissa kudoksissa.
– Sen vuoksi Ozempicilla on laajempia vaikutuksia, joihin sisältyy ravinnon hitaampi liikkumisvauhti ruoansulatuselimistön läpi sekä veren sokeritason lasku.
– BRP sen sijaan näyttää toimivan suoraan hypotalamuksessa, joka säätelee ruokahalua ja aineenvaihduntaa, patologian apulaisprofessori Katrin Svensson Stanfordin yliopistosta valottaa.