Laihdutuspuhe lisääntyy – miten löytää itselle paras paino?

– BRP sen sijaan näyttää toimivan suoraan hypotalamuksessa, joka säätelee ruokahalua ja aineenvaihduntaa, patologian apulaisprofessori Katrin Svensson Stanfordin yliopistosta valottaa.

– Sen vuoksi Ozempicilla on laajempia vaikutuksia, joihin sisältyy ravinnon hitaampi liikkumisvauhti ruoansulatuselimistön läpi sekä veren sokeritason lasku.

Semaglutidin kohdereseptorit sijaitsevat aivoissa, mutta myös suolistossa, haimassa ja muissa kudoksissa.

Eläinkokeissa BRP:ksi ristitty molekyyli vaikuttaa aivoissa ruokahalua ja aineenvaihduntaa hillitsevästi. Sen vaikutusmekanismin kerrotaan olevan täsmävaikutteisempi kuin semaglutidiin pohjautuvilla lääkkeillä.

Suositun lääkkeen tavanomaisia sivuvaikutuksia ovat muun muassa pahoinvointi, ummetus ja kehon lihasmassan pienentyminen.

Semaglutidin toiminta perustuu siihen, että se jäljittelee ihmisen kehossa kylläisyyshormonia, jolloin ruokahalu vähenee ja verensokeri laskee.

Uuden molekyylin löytämisen apuna käytettiin tekoälyä, jolla voidaan seuloa tai etsiä valtavasta datamäärästä haluttua tietoja. Apulaisprofessori Svenssonin mukaan kyseiseen tutkimukseen kehitetty algoritmi oli avainasemassa.

Hiiret laihtuivat

BRP:n tehoa on kokeiltu hiirillä ja minipossuilla. Molekyylin havaittiin merkittävästi vähentävän eläinten ruokahalua nopeavaikutteisesti.

Ne hiiret, joille BRP:tä ei annettu, puolestaan lihoivat vastaavana aikana kolmisen grammaa.

Tutkijoiden iloksi koe-eläimissä ei havaittu muutoksia niiden liikkumisessa, juomisessa tai ruoansulatuksessa. Myöskään ahdistuneisuuteen liittyvää käytöstä ei havaittu.