Leijonien ykköstähti Aleksander Barkov on nostettu esiin Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n perinteisessä Power Ranking -kisabarometrissa.

Power Ranking -listaus pistää kisamaita humoristisella mausteella paremmuusjärjestykseen läpi MM-turnauksen. Ensimmäisessä painoksessa IIHF on asettanut Suomen kolmanneksi Kanadan ja isäntämaa Sveitsin jälkeen.

– Floridan mies on pukeutunut leijonaksi, IIHF veistelee Suomen kohdalla viitaten Aleksander Barkoviin ja Anton Lundelliin, Florida Panthersin kaksinkertaisiin Stanley Cup -voittajiin.

