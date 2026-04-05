Saunan terveyshyödyistä saatiin jälleen uutta näyttöä.
Uuden suomalaistutkimuksen mukaan saunominen vapauttaa verenkiertoon valkosoluja, jotka ovat keskeisiä elimistön puolustautumisessa erilaisia taudinaiheuttajia ja sairauksia vastaan.
Asiasta kertoo Itä-Suomen yliopisto tiedotteessaan.
Puolen tunnin saunominen, jonka välissä oli lyhyt vilvoittelu kylmässä suihkussa, nosti kaikkien valkosolutyyppien määriä veressä. Kahden immuunipuolustukselle keskeisen valkosolutyypin eli neutrofiilien ja lymfosyyttien määrät palasivat lähtötasolleen puolessa tunnissa.
– Tämä voi kertoa siitä, että saunominen mobilisoi lisää valkosoluja verenkiertoon kudoksista, minne ne varastoituivat takaisin saunomisen jälkeen. Valkosolujen jaksottainen vapautuminen verenkiertoon on hyväksi, sillä varastoista poistuessaan ne voivat tarkkailla ja reagoida taudinaiheuttajiin paremmin, kertoo akatemiatutkija Ilkka Heinonen Turun yliopistosta.
Valkosolujen vapauttaminen verenkiertoon, mitä tapahtuu myös esimerkiksi liikunnan yhteydessä, on elimistön keino parantaa niiden tarkkailutehtävää koko kehossa ja tehostaa immuunipuolustusta.
Immuunisolujen lisäksi tutkimuksessa mitattiin myös lukuisien immuunipuolustukseen osallistuvien välittäjäaineiden, sytokiinien, pitoisuuksia. Saunominen ei keskimäärin juurikaan muuttanut niiden pitoisuuksia veressä.