Valmisruoka-aterioissa on ilmoittamatonta sinapinsiementä.
Lidl ilmoitti keskiviikkona 13.5. vetävänsä markkinoilta tuotteen Kartanon Kananuudelit täysjyvänuudeliateria, 350 grammaa.
Valmistajalta saadun ilmoituksen mukaan aterian nuudelit saattavat sisältää sinappia. Sinapista ei ole kuitenkaan merkintää pakkauksessa.
Nyt myös toista valmisruokaa vedetään myynnistä saman syyn vuoksi, tiedottaa Ruokavirasto.
Ruokaviraston mukaan HKFoods Finland Oy:n Via-tuotemerkin Red Thai Curry -valmisateriaa vedetään erä myynnistä. Tuotteen pakkauskoko on 320 grammaa ja sen EAN-koodi on 6409100071899.
– Tuote saattaa siten aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia sinapinsiemenille, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan.
Takaisinveto koskee tuotteen eriä, joissa viimeinen käyttöpäivä on 9.6.2026 tai aiempi. Tuotteita on valmistajan mukaan ollut myynnissä vähittäismyymälöissä ympäri Suomea, sekä muutamassa henkilöstöravintolassa.