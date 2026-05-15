Entinen puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan viranomaisten on parannettava tiedostustaan droonitilanteissa.
Keskustan puheenjohtaja ja ex-puolustusministeri Antti Kaikkonen ei ole tyytyväinen viranomaistiedotukseen Uudenmaan mahdollisesta droonihavainnosta perjantaina.
Hänen mukaansa viranomaisten on parannettava tiedotusta ja varoitusjärjestelmä on saatava lähikuukausina.
Antti Kaikkonen haluaa droonivaroitusjärjestelmän Suomeen pikimmiten.Kimmo Brandt/All Over Press
Vaaratiedote mahdollisesta vaarallisesta droonista annettiin perjantaina aamuneljän aikaan Uudellamaalla.
Varhain aamulla annetun vaaratiedotteen mukaan Puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni.
Alueen ihmisiä kehotettiin siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan.
Lue myös: Droonivaara ohi Uudellamaalla
– On varauduttava siihen, että vastaavia tilanteita voi tulla lisää. Kaakkois-Suomeen viime kuussa pudonneet droonit ja tuore tilanne Uudeltamaalta alleviivaavat yhtä asiaa: tiedotusta pitää parantaa, Kaikkonen sanoo tiedotteessa.
Sisäministeriö on aiemmin kertonut, että tekeillä on sekä lisäominaisuus Suomi 112-sovellukseen että erillinen tekstiviestijärjestelmä, jossa vaaratiedotteita voidaan kohdentaa tietyille alueille.